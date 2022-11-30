Дмитрий Нагиев объявит победителей премии «Фонтанки». И это не шутка

Пока победители еще не определены, на золотых грифонах — наградах премии — еще нет гравировки, а голосование продолжается , но подготовка к церемонии уже идет полным ходом. Само награждение состоится 15 декабря в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа. Звездным ведущим церемонии премии «Фонтанки» станет Дмитрий Нагиев — человек, родившийся в Ленинграде, учившийся здесь и всю свою жизнь творящий в Петербурге.

Премия «Фонтанки» — тоже петербургская. Она создавалась для поддержки петербургских компаний и организаций. А в прошлом году мы предложили расширить горизонты в сторону Ленинградской области, т. к. два субъекта тесно связаны — прежде всего людьми, живущими и работающими и там и тут.

Напоминаем, что проголосовать на сайте премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» за одного из победителей в каждой из 11 номинаций, включая «Район года», можно до 14 декабря.