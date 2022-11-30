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    Дмитрий Нагиев объявит победителей премии «Фонтанки». И это не шутка

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    Открываем секреты будущего награждения победителей городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Ведущим церемонии станет петербургский актер, телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев.

    Пока победители еще не определены, на золотых грифонах — наградах премии — еще нет гравировки, а голосование продолжается, но подготовка к церемонии уже идет полным ходом. Само награждение состоится 15 декабря в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа. Звездным ведущим церемонии премии «Фонтанки» станет Дмитрий Нагиев — человек, родившийся в Ленинграде, учившийся здесь и всю свою жизнь творящий в Петербурге.

    Премия «Фонтанки» — тоже петербургская. Она создавалась для поддержки петербургских компаний и организаций. А в прошлом году мы предложили расширить горизонты в сторону Ленинградской области, т. к. два субъекта тесно связаны — прежде всего людьми, живущими и работающими и там и тут.

    Напоминаем, что проголосовать на сайте премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» за одного из победителей в каждой из 11 номинаций, включая «Район года», можно до 14 декабря.

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