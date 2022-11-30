Музыкальная премия покажет, какие песни мы слушали в этом году

Юбилейная премия «Звезды Дорожного радио» подтверждает: поклонники отечественной поп-музыки — люди постоянные и не склонны менять свои предпочтения. Денис Майданов, к примеру, получит почетную статуэтку уже в девятый раз, а Татьяну Буланову в 2022 году объявят десятикратным победителем.



Премия, которую вручат 4 декабря в Ледовом дворце, по-настоящему народная. Обладателей престижных наград выбирают не эксперты шоу-бизнеса или анонимное жюри, а многомиллионная аудитория «Дорожного радио». В течение года слушатели голосуют за артистов и их песни в еженедельном хит-параде на сайте dorognoe.ru. Исполнители самых популярных треков получают заслуженные статуэтки, символизирующие любовь поклонников.



Нужно сказать, что для артистов такое признание очень важно. Рассказы звезд о том, как поддержка публики помогает им творить и дарить положительные эмоции во время выступлений, мы собрали в этом материале. Тут же можно посмотреть на самые эффектные моменты из «Звезд Дорожного радио» прошлых лет и включить видеозаписи концертов.



В 2022 году премия отмечает юбилей, поэтому в программе — не только свежие хиты, но и лучшие композиции последнего десятилетия. На сцене Ледового дворца выступят самые известные артисты страны: Филипп Киркоров и Лариса Долина, Лолита и Игорь Николаев, Владимир Пресняков и Денис Майданов. В концерте примут участие Татьяна Буланова, Андрей Державин, Лев Лещенко, Елена Ваенга, ANNA ASTI, Анита Цой, Александр Буйнов, Юлия Проскурякова, Александр Иванов («Рондо»), Александр Устюгов и многие другие. Вести церемонию будут музыкант Денис Клявер и юмористка Елена Воробей.

