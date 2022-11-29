Правительство РФ запретило поставлять в недружественные страны ракеты, вертолеты и оружие

Правительство России установило запрет на вывоз в недружественные страны более 150 товаров двойного назначения. В списке ограничений: ракеты-носители, вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, нарезное оружие, взрывчатка, беспилотники. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации 29 ноября.



В перечне также значатся грузовая автомобильная техника, бронированные автомобили повышенной проходимости, бронежилеты, приборы ночного видения, оптические прицелы. Кроме того, запрещается вывозить документы для техобслуживания и ремонта вертолетов.

