В Московской области два вагона электрички сошли с рельсов после столкновения с грузовиком

Электричка врезалась в выехавший на пути грузовик в Московской области. Два вагона в результате столкновения сошли с рельсов, машинисты и пассажиры не пострадали, сообщает 29 ноября пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).



Инцидент произошел в 19:40 на однопутном перегоне Большая Волга — Соревнование. Водитель грузового автомобиля-манипулятора проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути перед близко идущим пригородным поездом № 6917 Дубна — Москва-Бутырская.



Машинист электрички попытался экстренно затормозить, но безуспешно. Кроме сошедших с рельсов вагонов, повреждена инфраструктура.

