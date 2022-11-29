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    В Московской области два вагона электрички сошли с рельсов после столкновения с грузовиком

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    Электричка врезалась в выехавший на пути грузовик в Московской области. Два вагона в результате столкновения сошли с рельсов, машинисты и пассажиры не пострадали, сообщает 29 ноября пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

    Инцидент произошел в 19:40 на однопутном перегоне Большая Волга — Соревнование. Водитель грузового автомобиля-манипулятора проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути перед близко идущим пригородным поездом № 6917 Дубна — Москва-Бутырская.

    Машинист электрички попытался экстренно затормозить, но безуспешно. Кроме сошедших с рельсов вагонов, повреждена инфраструктура.

    Водителю грузовика потребовалась медицинская помощь. Также на место отправили два восстановительных поезда, движение поездов на перегоне приостановлено. Пассажиров развозят автобусами.

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