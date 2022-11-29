Фейки об армии и информация в «неприличной форме». Генпрокуратура перечислила, за что будут приостанавливать работу СМИ

Генпрокуратура разработала проект приказа с инструкцией, определяющей, за какие нарушения работа СМИ может быть приостановлена или его могут лишить лицензии. Документ опубликован 29 ноября на сайте проектов нормативных и правовых актов.
Основаниями для реагирования прокуроров, в частности, могут стать недостоверные публикации, создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью; фейки об армии или сведения, направленные на ее дискредитацию; материалы с призывами к массовым беспорядкам или санкциям в отношении России и ее граждан; публикации в неприличной форме, которые оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность, неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ.
Источниками сведений о нарушениях могут быть письменные и устные обращения граждан, организаций, должностных лиц, сообщения СМИ, материалы дел и проверок, а также данные из интернета.
Подобные публикации повлекут за собой приостановку деятельности СМИ на срок до трех месяцев (при повторном нарушении — не более полугода), а за неоднократные нарушения уже будет грозить лишение лицензии на вещание. В случае выявления данных фактов Генпрокуратура направляет в Роскомнадзор требование о применении указанных санкций.
30 июня Госдума приняла закон, согласно которому генпрокурор и его заместители получат право принимать решение о запрете деятельности иностранных медиа в России, а также приостанавливать лицензию российских СМИ за публикацию фейков. 14 июля он был подписан президентом. При этом СМИ, попавшие под действие закона о внесудебном закрытии за распространение фейков, не будут лишены лицензии сразу и получат «право на ошибку», говорили в Думе.