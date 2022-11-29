Фейки об армии и информация в «неприличной форме». Генпрокуратура перечислила, за что будут приостанавливать работу СМИ

Генпрокуратура разработала проект приказа с инструкцией, определяющей, за какие нарушения работа СМИ может быть приостановлена или его могут лишить лицензии. Документ опубликован 29 ноября на сайте проектов нормативных и правовых актов.



Основаниями для реагирования прокуроров, в частности, могут стать недостоверные публикации, создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью; фейки об армии или сведения, направленные на ее дискредитацию; материалы с призывами к массовым беспорядкам или санкциям в отношении России и ее граждан; публикации в неприличной форме, которые оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность, неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ.

