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    Фейки об армии и информация в «неприличной форме». Генпрокуратура перечислила, за что будут приостанавливать работу СМИ

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    Генпрокуратура разработала проект приказа с инструкцией, определяющей, за какие нарушения работа СМИ может быть приостановлена или его могут лишить лицензии. Документ опубликован 29 ноября на сайте проектов нормативных и правовых актов.

    Основаниями для реагирования прокуроров, в частности, могут стать недостоверные публикации, создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью; фейки об армии или сведения, направленные на ее дискредитацию; материалы с призывами к массовым беспорядкам или санкциям в отношении России и ее граждан; публикации в неприличной форме, которые оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность, неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ.

    Источниками сведений о нарушениях могут быть письменные и устные обращения граждан, организаций, должностных лиц, сообщения СМИ, материалы дел и проверок, а также данные из интернета.

    Подобные публикации повлекут за собой приостановку деятельности СМИ на срок до трех месяцев (при повторном нарушении — не более полугода), а за неоднократные нарушения уже будет грозить лишение лицензии на вещание. В случае выявления данных фактов Генпрокуратура направляет в Роскомнадзор требование о применении указанных санкций.

    30 июня Госдума приняла закон, согласно которому генпрокурор и его заместители получат право принимать решение о запрете деятельности иностранных медиа в России, а также приостанавливать лицензию российских СМИ за публикацию фейков. 14 июля он был подписан президентом. При этом СМИ, попавшие под действие закона о внесудебном закрытии за распространение фейков, не будут лишены лицензии сразу и получат «право на ошибку», говорили в Думе.

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