На севере Москвы столкнулись несколько машин, перевернулась скорая

Серьезная авария с участием нескольких машин произошла на севере Москвы. Как сообщают очевидцы, в результате перевернулась карета скорой помощи.
Видео с места событий вечером 29 ноября горожане публикуют в соцсетях. По предварительным данным, столкновение случилось на перекрестке Клязьминской и Лобненской улиц. Столичный Дептранс сообщил, что сейчас движение там затруднено.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что на Лобненской улице столкнулись четыре машины. В столичном ГУ МВД заявили, что в результате аварии пострадал один медик из автомобиля скорой помощи.