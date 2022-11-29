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    На севере Москвы столкнулись несколько машин, перевернулась скорая

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    Серьезная авария с участием нескольких машин произошла на севере Москвы. Как сообщают очевидцы, в результате перевернулась карета скорой помощи.

    Видео с места событий вечером 29 ноября горожане публикуют в соцсетях. По предварительным данным, столкновение случилось на перекрестке Клязьминской и Лобненской улиц. Столичный Дептранс сообщил, что сейчас движение там затруднено.

    ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что на Лобненской улице столкнулись четыре машины. В столичном ГУ МВД заявили, что в результате аварии пострадал один медик из автомобиля скорой помощи.

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