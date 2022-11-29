В МО «Большая Охта» запретили записывать заседания. Прокуратура решила — это незаконно

В Петербурге глава МО «Большая Охта» Мария Щербакова получила официальный протест от прокуратуры Красногвардейского района. В надзорном ведомстве нашли нарушения в регламенте записи заседаний муниципального совета.
Сейчас заседания можно записывать и фотографировать только с разрешения Совета МО. В силу основного состава голосуют обычно против.
В ответе от 25 ноября, который прокуратура прислала местному жителю (документ есть в распоряжении редакции), изложена позиция ведомства: такой запрет не соответствует российскому законодательству.
Как на решение прокуратуры отреагировали в МО, пока неизвестно. На момент выхода новости последний пост в группе муниципального образования во «ВКонтакте» посвящен тому, как не стать экстремистом. Публикация от 25 ноября о заседании Совета, впрочем, сопровождается фотографией.