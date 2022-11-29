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    Петербуржцам покажут, как будет выглядеть площадь Труда с восстановленной Благовещенской церковью

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    Жители Петербурга смогут увидеть, как будет выглядеть площадь Труда с восстановленной церковью Благовещения. Как рассказал «Фонтанке» автор проекта архитектор Дмитрий Лагутин, макет покажут на выставке «Санкт-Петербург — Москва», которая откроется в Союзе художников 1 декабря. 5 декабря ожидается визит официальных делегаций из обеих столиц. По словам Дмитрия Лагутина, приглашены в том числе губернатор Петербурга Александр Беглов и культурный вице-губернатор Борис Пиотровский.

    Весной 2022 года Дмитрий Лагутин предложил разместить на площади Труда световую проекцию разрушенной Благовещенской церкви, чтобы вернуть месту историческую архитектурную доминанту. Включать проекцию предлагалось по праздникам и на это время останавливать движение машин в сторону Крюкова канала, чтобы не нарушать композицию.

    Как пояснил Дмитрий Лагутин, макет церкви Благовещения будет представлен на выставке в трех вариациях: настоящий вид площади без храма, вид с прозрачной световой проекцией и с полностью восстановленной церковью.

    По его словам, задача — продемонстрировать властям города, как могла бы измениться площадь в случае реализации проекта. «Строить храм — это останавливать движение. Сначала нужно сделать световую проекцию, все привыкнут, и можно вернуть настоящий храм», — отметил он. Дмитрий Лагутин также отметил, что в качестве одного из этапов можно приподнять ранее обнаруженный фундамент храма и разместить на нем мемориальные таблички.

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    Пока никакой официальной поддержки от властей города проект восстановления церкви не получил, подчеркивает Дмитрий Лагутин. Заказчиком макета является Фонд Героев Советского Союза и Российской Федерации. Ранее эта организация упоминалась в связи с установкой на площади Труда памятника адмиралу Ушакову.

    Ее президент Валерий Янин вместе с Дмитрием Лагутиным обращался в Законодательное собрание с предложением поставить памятник по проекту, разработанному в 1997 году, вместо того, что победил на конкурсе в 2021 году.

    Новый отбор проводила ассоциация общественных организаций ветеранов Военно-морского флота и Морской совет при городском правительстве. Однако градсовет отклонил проект, сославшись на то, что он поставит крест на восстановлении Благовещенской церкви.

    Церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы была построена в 1844–1849 годах в русско-византийском стиле с элементами классицизма по проекту Константина Тона. Храм был снесён в 1929 году под предлогом, что он мешает трамвайному движению.

    В сентябре 2021 года специалисты Института истории материальной культуры РАН обнаружили фрагмент церкви во время археологической разведки. Археологи тогда сопровождали работы по благоустройству, которые велись на площади. В ходе работ удалось зафиксировать фрагмент северо-западной стены в месте её поворота на алтарную часть, юго-восточный угол церкви, фрагмент южной стены с мощением и основанием для крылечка, фрагмент стены и крыльца у центрального входа церкви.

    Рядом с церковью находились фамильные склепы. По данным археологов, там захоронены участник подавления восстания декабристов князь Алексей Орлов, а также участник кавказской войны Владимир Голицын.

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