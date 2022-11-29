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    В Петербурге наказали экс-полицейских, требовавших деньги у заботливого отца

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    Красногвардейский райсуд Петербурга огласил приговоры двум бывшим полицейским, которые решили незаконно подзаработать. Отец фигуранта отдал им 100 тысяч рублей.

    О подробностях дела 29 ноября сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Дмитрий Березуцкий временно исполнял обязанности замначальника отдела полиции, а Дмитрий Дмитриев был оперуполномоченным группы уголовного розыска. В апреле 2020-го, находясь в отделе полиции, они стали угрожать мужчине, что его сына привлекут к ответственности за кражу и разбой — но уточнили, что могут этого не делать за вознаграждение.

    Поручение об оперативных мероприятиях по этому делу действительно было. Однако Березуцкий проводил мужчину в кабинет и указал на полку металлического шкафа, где вскоре появились 100 тысяч рублей.

    Вину фигуранты не признали. Изначально им вменяли халатность и вымогательство взятки, но по первой статье реабилитировали, а вторую переквалифицировали как мошенничество. Оба получили штраф в 300 тысяч рублей, но его снизили — в связи с домашним арестом и запретом определенных действий (Березуцкому учли и содержание под стражей). Ему назначили штраф в 200 тысяч рублей, а Дмитриеву — в 250 тысяч.

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