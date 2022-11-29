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    В Ульянке пешеход угодил под электричку. Из-под состава он не выбрался

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    Несовместимые с жизнью травмы получил мужчина на железной дороге в Кировском районе Петербурга. Прокладывая «народную тропу», он не заметил опасности.

    О гибели 41-летнего петербуржца 29 ноября сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу. По информации ведомства, не дойдя до пешеходного перехода, мужчина пытался перебраться через железнодорожные пути на 10 км 5-го пикета перегона Дачное — Ульянка накануне около шести часов вечера.

    В это время к станции Ульянка с Балтийского вокзала спешила электричка, следовавшая в Ораниенбаум-1.

    «Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось», — рассказали в пресс-службе.

    Транспортная полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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