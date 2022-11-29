В Ульянке пешеход угодил под электричку. Из-под состава он не выбрался

Несовместимые с жизнью травмы получил мужчина на железной дороге в Кировском районе Петербурга. Прокладывая «народную тропу», он не заметил опасности.



О гибели 41-летнего петербуржца 29 ноября сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу. По информации ведомства, не дойдя до пешеходного перехода, мужчина пытался перебраться через железнодорожные пути на 10 км 5-го пикета перегона Дачное — Ульянка накануне около шести часов вечера.



В это время к станции Ульянка с Балтийского вокзала спешила электричка, следовавшая в Ораниенбаум-1.

