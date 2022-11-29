«Вопиющая нехватка коек». Работники французских психбольниц вышли на митинг в центре Парижа

Сотрудники психиатрических отделений в Париже объявили забастовку и вышли на митинг к зданию министерства здравоохранения Франции.

Как сообщает 29 ноября Le Figaro, работники французских психбольниц жалуются на «отказ от общественной психиатрии», который «ежедневно характеризуется вопиющей нехваткой больничных коек и регулярным закрытием медико-психологических центров». В профсоюзе поясняют, что ситуация связана с недостаточным количеством врачей и медсестер — такая проблема «сейчас затрагивает пять больниц из шести». Уточняется, что аналогичные акции под контролем полиции проходят также и в других городах страны.



«У нас больше нет возможности обращаться так, как нам хотелось бы», — приводит издание, в частности, заявление президента межпрофсоюзной комиссии по защите государственной психиатрии Норберта Скурника. По его словам, из-за невозможности вести прием больных «только в Иль-де-Франс (историческая область Франции и регион в центральной части Парижского бассейна, между реками Сена, Марна, Уаза. — Прим. ред.) от 60 до 70 тысяч человек, по крайней мере 60 % из которых психически больны, бродят за пределами дома и любого учреждения».



В условиях «ужесточения условий труда» специальность больше не привлекает молодых врачей, сетует доктор Скурник, приводя число в 100 интернов, которые будут распределены в Парижском регионе, «где нужно 150». Чтобы решить вопрос нехватки кадров, профсоюзный лидер требует повышения зарплат больничных психиатров на 20–25 % .

Летом по всей Франции проходили манифестации медработников с требованием повысить им зарплаты и увеличить численность персонала, а также выразить недовольство политикой властей в области здравоохранения. Профсоюзы отмечали, что в этой сфере в стране давно назрел кризис — медики уже на протяжении трех лет пытаются привлечь внимание к ситуации, сложившейся в государственных больницах и медико-социальных учреждениях.

