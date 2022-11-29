«Дрожали не только окна, но и стены». Мощный взрыв прогремел в Челябинске, жители в шоке

Громкий взрыв раздался вечером 29 ноября неподалеку от Челябинска, в районе, где находится карьер по производству щебня. Об этом пишет портал 74.RU . В соцсетях массово стали появляться видео, на которых можно заметить поднимающийся над городом столб черного дыма, а также комментарии взволнованных жителей.

«В 17:00 приблизительно почувствовали толчки в районе Сахарова. Затрясся стол. В районе Малиновки тоже услышали толчок и задребезжала дверь», — рассказала изданию читательница.

«Взрыв был дважды в 17:05 на 1120-м километре на АМЗ, дрожали не только окна, но и стены», — сообщил еще один горожанин.

В МЧС заявили, что спасатели выехали в район карьера по производству щебня в Новосинеглазово. Информация о произошедшем уточняется.

Обновление:

ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС пишет, что жители Челябинска слышали грохот, связанный с плановым подрывом породы при производственной добыче щебня на Старосмолинском карьере.

