Утилизация на месте. На Десантников мусоровоз устроил огненное шоу

Незапланированная утилизация мусора вместе с автомобилем произошла в Кировском районе Петербурга. Зрелище оказалось настолько ярким, что невозможно было оторваться.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, незадолго до трёх часов дня пожарные получили вызов с улицы Десантников, 12. Выезд из двора перекрыл загоревшийся мусоровоз. Полыхающий автомобиль и усилия двух расчётов пожарных снимали из окон домов и машин.
Судя по видео, шансов вернуться на маршрут у мусоровоза нет.
«В 15:06 пожар ликвидирован. Сгорели сгораемые части», — уточнили в МЧС. Кроме грузовика, пострадавших нет.