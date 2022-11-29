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    Утилизация на месте. На Десантников мусоровоз устроил огненное шоу

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    Незапланированная утилизация мусора вместе с автомобилем произошла в Кировском районе Петербурга. Зрелище оказалось настолько ярким, что невозможно было оторваться.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, незадолго до трёх часов дня пожарные получили вызов с улицы Десантников, 12. Выезд из двора перекрыл загоревшийся мусоровоз. Полыхающий автомобиль и усилия двух расчётов пожарных снимали из окон домов и машин.

    Судя по видео, шансов вернуться на маршрут у мусоровоза нет.

    «В 15:06 пожар ликвидирован. Сгорели сгораемые части», — уточнили в МЧС. Кроме грузовика, пострадавших нет.

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