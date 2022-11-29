Эрмитаж сохранил в 2022 году 7 декабря день бесплатного посещения

Государственный Эрмитаж будет принимать посетителей 7 декабря по бесплатным входным билетам — как делает это каждый год по случаю Дня святой Екатерины, которую считает покровительницей музея. Об этом на пресс-конференции в ТАСС 29 ноября напомнил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Глава музея пояснил, что бесплатные билеты можно будет оформить онлайн, но и получить их на месте в кассе возможность тоже будет: по словам Пиотровского, многие зарегистрировавшиеся на бесплатное посещение по факту потом не приходят.
Напомним, 7 декабря станет днем бесплатного посещения для всех категорий граждан — однако музей уже вернул многие льготы, позволяющие в любой день бесплатно ходить по экспозициям целому ряду граждан (инвалиды I и II групп, инвалиды-колясочники, дети-инвалиды, сотрудники музеев РФ, ветераны, и не только). С 1 октября 2022 года к ним прибавились военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, и курсанты учебных заведений России.
В отношении перспектив возвращения бесплатного входа в любой день для пенсионеров Михаил Пиотровский сообщил, что музей ведет постепенную работу в этом направлении (введение таких льгот не обеспечивается компенсацией федеральных властей, музей самостоятельно ищет средства на их введение), но раньше военные «были большим приоритетом».
Директор музея также высоко оценил пользу от введения «Пушкинской карты» для школьников и студентов (напомним, каждому на карту ежегодно перечисляются средства, которые можно потратить только на культурный досуг) и добавил, что подобную карту было бы хорошо ввести и для пенсионеров.
В настоящее время пенсионеры могут посещать Эрмитаж бесплатно в третий четверг каждого месяца, как и дети до 18 лет независимо от гражданства, многодетные семьи, аспиранты и ряд других категорий граждан, указанных на сайте музея.