Эрмитаж сохранил в 2022 году 7 декабря день бесплатного посещения

Государственный Эрмитаж будет принимать посетителей 7 декабря по бесплатным входным билетам — как делает это каждый год по случаю Дня святой Екатерины, которую считает покровительницей музея. Об этом на пресс-конференции в ТАСС 29 ноября напомнил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.



Глава музея пояснил, что бесплатные билеты можно будет оформить онлайн, но и получить их на месте в кассе возможность тоже будет: по словам Пиотровского, многие зарегистрировавшиеся на бесплатное посещение по факту потом не приходят.



Напомним, 7 декабря станет днем бесплатного посещения для всех категорий граждан — однако музей уже вернул многие льготы, позволяющие в любой день бесплатно ходить по экспозициям целому ряду граждан (инвалиды I и II групп, инвалиды-колясочники, дети-инвалиды, сотрудники музеев РФ, ветераны, и не только). С 1 октября 2022 года к ним прибавились военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, и курсанты учебных заведений России.

