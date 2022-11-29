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    «Ведомости»: МВД может столкнуться с дефицитом принтеров для печати паспортов

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    Дефицит матричных принтеров, которые используют для печати паспортов, может ожидать Россию из-за ухода многих западных производителей с рынка. Об этом 29 ноября сообщают «Ведомости» со ссылкой на начальника департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД Юрия Войнова.

    Войнов отметил, что подобные принтеры в России не производятся, а ограничительные меры сделали невозможным покупку новых даже в теории. Он отметил, что Министерство внутренних дел готово приобрести подобную технику у отечественных производителей, если они наладят ее выпуск.

    В МВД ранее использовали принтеры японских производителей Epson и OK, а также итальянской Olivetti, которые прекратили поставки после начала военной операции.

    Эксперты издания полагают, что ранее закупленных принтеров в МВД хватит на год, а затем возможны сложности.

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