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    В Московском зоопарке показали, как разные животные реагируют на снег

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    Московский зоопарк показал, как его обитатели реагируют на снег, которым запорошило вольеры. Видеозапись, от которой на лице появляется улыбка, 29 ноября была опубликована в официальном сообществе зверинца в соцсети «ВКонтакте».

    Почти незаметной на фоне осадков оказалась белая сова с рисунком на теле, лев и львица продемонстрировали невозмутимость и морозоустойчивость, а леопард величаво прошёлся на камеру.

    Напомним, на днях в Ленинградском зоопарке показали, как чувствует себя в снежных условиях амурский тигр Амадей.

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