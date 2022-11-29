В Московском зоопарке показали, как разные животные реагируют на снег

Московский зоопарк показал, как его обитатели реагируют на снег, которым запорошило вольеры. Видеозапись, от которой на лице появляется улыбка, 29 ноября была опубликована в официальном сообществе зверинца в соцсети «ВКонтакте».
Почти незаметной на фоне осадков оказалась белая сова с рисунком на теле, лев и львица продемонстрировали невозмутимость и морозоустойчивость, а леопард величаво прошёлся на камеру.
Напомним, на днях в Ленинградском зоопарке показали, как чувствует себя в снежных условиях амурский тигр Амадей.