Бертгольд центр в Петербурге продают за 1,3 миллиарда рублей

Бертгольд центр, расположенный в районе Сенной площади в Петербурге, продают за 1,3 миллиарда рублей. Здание площадью 6700 квадратов занимают арендаторы — бары, магазины и офисы, ключевым из которых является отель на 69 номеров. На продажу здание выставили тоже вместе с арендаторами.



«Двое учредителей организации-собственника из четырех переехали в Латвию, в связи с обстановкой в стране им нужно избавиться от актива в России», — рассказал «Фонтанке» 29 ноября брокер, ведущий сделку.