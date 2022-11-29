Бертгольд центр в Петербурге продают за 1,3 миллиарда рублей

Бертгольд центр, расположенный в районе Сенной площади в Петербурге, продают за 1,3 миллиарда рублей. Здание площадью 6700 квадратов занимают арендаторы — бары, магазины и офисы, ключевым из которых является отель на 69 номеров. На продажу здание выставили тоже вместе с арендаторами.
«Двое учредителей организации-собственника из четырех переехали в Латвию, в связи с обстановкой в стране им нужно избавиться от актива в России», — рассказал «Фонтанке» 29 ноября брокер, ведущий сделку.
Дом, в котором расположен Бертгольд центр, был построен в 1901 году петербургским архитектором Василием Шаубом по эскизу немецкого зодчего Макса Мейдингера.
Когда-то четырехэтажное строение с фасадом на Гражданской улице было доходным домом, принадлежащим промышленной фирме «Г. Бертгольд. Словолитня и фабрика медных линеек», которой владел германский подданный Балтазар Колер. По бокам к зданию примыкали заводские корпуса. В разное время советского периода в сооружении находилась фабрика по выпуску картона, потом там корпели над проектами инженеры конструкторского бюро теплофизического приборостроения.
Последние пять лет в здании развивался креативный кластер для разнообразной аудитории, который своей целью ставил «улучшить благоприятную городскую среду и общее качество жизни Сенной площади». Принадлежит строение ООО «Аспект-М».