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    Склад Wildberries в Подмосковье обокрали сами сотрудники — сразу восемь человек

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    Полицейские задержали восемь человек, подозреваемых в краже товаров со склада интернет-магазина в Подмосковье. Все они работали в этом магазине. Ущерб оценивается в 1,7 миллиона рублей. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, товары украли со склада Wildberries в Электростали.

    Как сообщили 29 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, подозреваемые вынесли со склада в посёлке Случайный электротовары (чайники, камеры видеонаблюдения, триммеры, электробритвы) и вывезли на грузовике. Задержали их в Ногинске, когда они перегружали «добычу» из машины в гараж.

    Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158, часть 4, УК РФ). Фигурантов проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

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