Склад Wildberries в Подмосковье обокрали сами сотрудники — сразу восемь человек

Полицейские задержали восемь человек, подозреваемых в краже товаров со склада интернет-магазина в Подмосковье. Все они работали в этом магазине. Ущерб оценивается в 1,7 миллиона рублей. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, товары украли со склада Wildberries в Электростали.



Как сообщили 29 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, подозреваемые вынесли со склада в посёлке Случайный электротовары (чайники, камеры видеонаблюдения, триммеры, электробритвы) и вывезли на грузовике. Задержали их в Ногинске, когда они перегружали «добычу» из машины в гараж.

