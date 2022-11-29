«Ъ»: Из-за санкций ГИБДД не смогла закупить новые машины

МВД не смогло найти поставщика для 2,8 тысяч новых патрульных автомобилей, необходимых ГИБДД. Об этом 29 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет проекта «Безопасность дорожного движения».



«Возникшие в условиях внешнего санкционного давления риски <...> обусловили невозможность закупки в 2022 году патрульных автомобилей для подразделений Госавтоинспекции», — говорится в документе, с которым ознакомилось издание.

При этом в пресс-службе МВД заявили, что подразделения уже обеспечены «широким перечнем современных транспортных средств».