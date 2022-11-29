Можно, но осторожно. Для судей определят этические нормы поведения в соцсетях

Российским судьям нужно соблюдать правила и ограничения, установленные для них в связи с их особым статусом, в том числе в цифровом публичном пространстве, то есть в интернете. Речь идет, в частности, об их поведении в социальных сетях, заявил в ходе Х Всероссийского съезда судей РФ 29 ноября председатель Совета судей России Виктор Момотов.
По его словам, сейчас комиссия Совета судей по этике рассматривает предложение по разработке рекомендаций и этических стандартов поведения судьи в соцсетях. Момотов отметил, что лично он не против их использования судьями и, скорее наоборот, выступает за открытый диалог с судейским сообществом. Но при этом судьи, как и кандидаты в судьи, «должны понимать свою ответственность и последствия такого присутствия», — подчеркнул он.
Как стало известно из статистики, представленной на Всероссийском съезде судей, их фактическая численность в судах общей юрисдикции в РФ, за исключением военных и мировых, в настоящий момент составляет 20 783 человека. Из них 60% — это женщины. В военных судах работает 700 судей. Женщин там всего 17. Фактическая численность мировых судей составляет 7 052 человека. Женщин — 71%. В арбитражных судах трудятся 3 856 судей, женщин среди них 66%.