Можно, но осторожно. Для судей определят этические нормы поведения в соцсетях

Российским судьям нужно соблюдать правила и ограничения, установленные для них в связи с их особым статусом, в том числе в цифровом публичном пространстве, то есть в интернете. Речь идет, в частности, об их поведении в социальных сетях, заявил в ходе Х Всероссийского съезда судей РФ 29 ноября председатель Совета судей России Виктор Момотов.



По его словам, сейчас комиссия Совета судей по этике рассматривает предложение по разработке рекомендаций и этических стандартов поведения судьи в соцсетях. Момотов отметил, что лично он не против их использования судьями и, скорее наоборот, выступает за открытый диалог с судейским сообществом. Но при этом судьи, как и кандидаты в судьи, «должны понимать свою ответственность и последствия такого присутствия», — подчеркнул он.

