Повару из Кронштадта вынесли приговор за именинный «кусь» полицейскому

Кронштадтский районный суд огласил приговор в отношении повара Инны Голубевой, которая с размахом отметила свой день рождения летом, оставив оттиск зубов на руке полицейского. Подробности 29 ноября рассказали в объединенной пресс-службе Петербурга.



Вечером 18 июля Голубева праздновала свое 47-летие в квартире на улице Гражданской. Сначала компания сидела дома и выпивала, в десятом часу именинница пошла с гостями проветриться и проводить тех, кто собрался восвояси. Когда друзья сидели на скамейке у дома, к ним подъехали сотрудники полиции. На одного из гостей сотрудники правоохранительных органов «положили глаз» как на изрядно выпившего и находящегося в общественном месте гражданина. Однако именинница начала яростно отбивать своего гостя у представителей закона, а когда стали задерживать ее, то одного сотрудника она укусила за запястье, другого ударила рукой по плечу.