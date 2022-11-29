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    Повару из Кронштадта вынесли приговор за именинный «кусь» полицейскому

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    Кронштадтский районный суд огласил приговор в отношении повара Инны Голубевой, которая с размахом отметила свой день рождения летом, оставив оттиск зубов на руке полицейского. Подробности 29 ноября рассказали в объединенной пресс-службе Петербурга.

    Вечером 18 июля Голубева праздновала свое 47-летие в квартире на улице Гражданской. Сначала компания сидела дома и выпивала, в десятом часу именинница пошла с гостями проветриться и проводить тех, кто собрался восвояси. Когда друзья сидели на скамейке у дома, к ним подъехали сотрудники полиции. На одного из гостей сотрудники правоохранительных органов «положили глаз» как на изрядно выпившего и находящегося в общественном месте гражданина. Однако именинница начала яростно отбивать своего гостя у представителей закона, а когда стали задерживать ее, то одного сотрудника она укусила за запястье, другого ударила рукой по плечу.

    В суде Голубева вину признала, но попыталась объяснить, что ее возмутило. По версии женщины, сотрудники полиции начали задерживать гостя, не представившись. Он оказал сопротивление, после чего его заковали в браслеты и повалили на землю. В довершение применили газ. Голубева посчитала это незаконным и побежала заступаться. В суматохе она сбила с груди полицейского регистратор, а когда ее вели к машине, подключила зубы. Женщина заявила, что раскаивается, извинилась и выразила готовность возместить моральный вред.

    Суд установил, что Голубева ранее не была судима, на учетах не состоит, официально трудоустроена поваром в кафе, заботится о двоих детях и помогает матери, имеющей инвалидность. Петербурженке назначили штраф 20 тысяч и взыскали в пользу полицейских 30 тысяч рублей.

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