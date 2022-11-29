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    COVID-19

    Роспотребнадзор фиксирует рост COVID-19 в 44 регионах, в том числе в Петербурге. Госпитализация взлетела

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    Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в 44 регионах России, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, сообщает 29 ноября Роспотребнадзор.

    «По состоянию на 29 ноября 2022 года в России за 47-ю неделю зарегистрировано почти 39 тысяч случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 7% превысил показатели предыдущей недели», — отмечают в ведомстве.

    За минувшие сутки выросли показатели госпитализации и смертности, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. В России госпитализированы 1 500 человек, накануне было 478. В Петербурге — 159 против 69. Однако надо учесть, что это цифры за понедельник по сравнению с воскресеньем. В России подтверждены 53 смерти (накануне 50), в Петербурге — 11 (накануне 8).

    Число выявленных случаев ковида немного снизилось. В России за минувшие сутки — 4 928 (накануне 5 049), в Петербурге — 574 (накануне 579). Северная столица остаётся на втором месте по заболеваемости после Москвы (912 за сутки)

    По данным Роспотребнадзора, доминирующими вариантами коронавируса в России остаются линии «омикрона» ВА.4 и ВА.5. На них приходится более 90% подтверждённых заражений.

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