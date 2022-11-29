    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, ю-в

    779мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.75eur63.3

    В Пулковском парке КМС по боксу отбивал друга у полицейского и получил судебный хук

    2451
    4 комментария

    В Петербурге реальный срок получил хороший друг, но не джентльмен из боксёрского мира. Руслан Харсиев не бросил товарища в полицейской беде и ударил участкового в спину.

    О приговоре 29 ноября сообщает прокуратура Петербурга. На скамье подсудимых Харсиев очутился после летней прогулки по Пулковскому парку. 25 июля мужчина проводил время с приятелем, настроение, как следует из материалов дела, подогревал алкоголь.

    Судя по всему, образцовым их поведение было не назвать — через некоторое время к компании присоединился участковый. Попытка увести самого шумного в отдел обернулась скандалом.

    «Харсиев, пытаясь помешать задержанию товарища, грубо нарушавшего общественный порядок, нанёс участковому уполномоченному полиции удар кулаком по спине, а также публично оскорбил», — рассказали в прокуратуре.

    Удар, вероятно, был поставлен. Как подчеркнули в ведомстве, подсудимый имеет звание кандидата в мастера спорта по боксу.

    Дело Харсиева слушал Московский районный суд. Непогашенная судимость к снисходительности не располагала. В 2013 году мужчину отправляли в колонию за разбойные нападения, в 2017-м он вышел на свободу.

    В ИК предстоит вернуться. Суд оценил оскорбление и насилие в отношении полицейского в год строгого режима.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close