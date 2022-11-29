В Пулковском парке КМС по боксу отбивал друга у полицейского и получил судебный хук

В Петербурге реальный срок получил хороший друг, но не джентльмен из боксёрского мира. Руслан Харсиев не бросил товарища в полицейской беде и ударил участкового в спину.



О приговоре 29 ноября сообщает прокуратура Петербурга. На скамье подсудимых Харсиев очутился после летней прогулки по Пулковскому парку. 25 июля мужчина проводил время с приятелем, настроение, как следует из материалов дела, подогревал алкоголь.



Судя по всему, образцовым их поведение было не назвать — через некоторое время к компании присоединился участковый. Попытка увести самого шумного в отдел обернулась скандалом.

