В Пулковском парке КМС по боксу отбивал друга у полицейского и получил судебный хук

В Петербурге реальный срок получил хороший друг, но не джентльмен из боксёрского мира. Руслан Харсиев не бросил товарища в полицейской беде и ударил участкового в спину.
О приговоре 29 ноября сообщает прокуратура Петербурга. На скамье подсудимых Харсиев очутился после летней прогулки по Пулковскому парку. 25 июля мужчина проводил время с приятелем, настроение, как следует из материалов дела, подогревал алкоголь.
Судя по всему, образцовым их поведение было не назвать — через некоторое время к компании присоединился участковый. Попытка увести самого шумного в отдел обернулась скандалом.
«Харсиев, пытаясь помешать задержанию товарища, грубо нарушавшего общественный порядок, нанёс участковому уполномоченному полиции удар кулаком по спине, а также публично оскорбил», — рассказали в прокуратуре.
Удар, вероятно, был поставлен. Как подчеркнули в ведомстве, подсудимый имеет звание кандидата в мастера спорта по боксу.
Дело Харсиева слушал Московский районный суд. Непогашенная судимость к снисходительности не располагала. В 2013 году мужчину отправляли в колонию за разбойные нападения, в 2017-м он вышел на свободу.
В ИК предстоит вернуться. Суд оценил оскорбление и насилие в отношении полицейского в год строгого режима.