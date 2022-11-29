Экспроприация награбленного. Как в петербургском банке погорел старлей спецназа «Гром»

В Петербурге арестован полицейский — охотник за наркотиками. Ему вменяют налет на даму с миллионами прямо в банке. «Фонтанка» узнала, что думают о потерпевшей оперативники — ловцы дропов.

Выборгский районный суд Петербурга 28 ноября арестовал на два месяца старшего лейтенанта отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 26-летнего Резанова. По информации «Фонтанки», ему вменили разбой. Но он не одинок. Вместе с ним под арест попали еще двое молодых, но штатских. А сегодня, 29 ноября, и четвертый персонаж ждет аналогичного решения. Он самый интересный.



Все завертелось к вечеру пятницы, 25 ноября, когда в полицию поступили первые сообщения, что в помещении «Райффайзен Банка» на проспекте Просвещения неизвестные напали на женщину и увезли ее в неизвестном направлении. Когда даму высадили в Парголово, и она пришла в себя, то сообщила — ее ограбили на полтора миллиона рублей. Однако ее объяснения искрили противоречиями: то сумма возрастала до трех миллионов, то ее заливали газом, то мило показали удостоверение полицейского и незаконно задержали.



В конце концов уголовный розыск установил машину, в которую ее затолкали, потом задержал двоих молодых людей, а они уже показали пальцем на владельца корочки. Им и оказался Резанов. К нему приехали непосредственно на службу — в отряд спецназа на Кирочную улицу.

