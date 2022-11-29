В парголовских таунхаусах нашли плантации и плохих фермеров

Две плантации запрещенных растений ликвидировали сотрудники регионального управления КОН в Выборгском районе Петербурге. Об «урожайном» визите 29 ноября рассказали в полицейском главке.
Фермы были обустроены в двух таунхаусах в Парголовском переулке и на Озерковском проспекте. С поличным были взяты и оба «фермера» — ранее судимые жители Братска. В ходе общения с ними оперативники установили, что товарищи специально приехали летом в Петербург, чтобы реализовать свой «коммерческий проект». Все было продумано до мельчайших деталей, например мужчины арендовали дорогие таунхаусы.
Полиция изъяла более 100 кустов и более 6 килограммов собранного сухого урожая, для которого «ботаники» не нашли покупателя. Кроме растительного наркотика КОНовцы нашли и около килограмма психостимулятора. За счет него джентльмены пытались расширить ассортимент.
Следователями УМВД России по Выборгском району возбуждены уголовные дела и по факту культивации запрещенных растений, и по факту незаконного оборота наркотиков. Предприимчивые жители Братска отправлены в СИЗО. Полиция ищет иные звенья этой цепочки.