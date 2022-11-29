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    Теплоэнергетики закончили ремонт трубы на Удельном, от которой зависит тепло в 32 домах

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    В трубу рядом с метро «Удельная» в Выборгском районе Петербурга врезали новые 2,5 метра и вернули её в строй. «ТЭК» отчитался, что с ремонтом справились досрочно.

    Как сообщили в пресс-службе предприятия, работы на трубопроводе диаметром 273 мм у дома 25 на Удельном проспекте закончили через сорок минут после полуночи 29 ноября. На ремонт изношенного участка ушло девять часов вместо отведённых нормативом тринадцати.

    «Отопление в 32 жилых зданиях подаётся в полном объёме. Работы велись без отключения жителей от горячего водоснабжения», — уточнили в «ТЭК».

    О холодных батареях читатели рассказали «Фонтанке» накануне. Жители домов у станции «Удельная» уточнили, что теплеть в квартирах начало под утро вторника.

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