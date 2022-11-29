«Ъ»: Добыча криптовалют без видеокарт понизила цены на комплектующие для компьютеров

Стоимость некоторых комплектующих для персональных компьютеров в ноябре снизилась год к году. Это может быть связано со снижением популярности майнинга после перевода платформы Ethereum на систему без использования видеокарт. Об этом 29 ноября сообщает «Коммерсантъ».

Так, по данным «М.Видео-Эльдорадо», в ноябре цены на видеокарты среднего сегмента (стоимостью по 40–60 тыс. руб.) снизились примерно на 40% по сравнению с прошлым годом. Схожие цифры называет Ozon, там говорят о падении почти на половину. В «Марвел Дистрибуции» отмечают снижение на 20%. В «М.Видео» добавляют, что аналогичная ситуация сложилась в сегменте плат оперативной памяти — их цена в среднем уменьшилась на 15%.



В прошлом году цены как на новые, так и на подержанные видеокарты в России росли, их подогревал спрос со стороны майнеров, связанный с динамикой курса биткойна. При этом дистрибуторы в России могли удовлетворить лишь 13% от спроса на новые модели видеокарт.



В 2022 году, отмечает собеседник издания, цены на видеокарты AMD Radeon или Nvidia упали в среднем на 8–12% после сентябрьского перехода Ethereum с консенсуса PoW (добыча криптовалюты с помощью видеокарт) на консенсус PoS (добыча криптовалюты с помощью стэкинга, иначе говоря, без использования вычислительных мощностей).

