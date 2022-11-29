«Почта России» запустила доставку из европейских маркетплейсов

Клиенты Почта Global смогут заказывать покупки из интернет-магазинов Евросоюза. 29 ноября «Почта России» объявила о запуске своим партнером услуги доставки товаров из-за рубежа. Получить заказ можно в одном из 38 тысяч отделений Почты по стране, курьеры смогут добраться до 14 тысяч населенных пунктов.



С помощью сервиса Почта Global покупатели смогут посетить крупнейшие торговые площадки мира — Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, а также купить товары на европейских сайтах Zara, H&M, COS, Adidas, Nike и других.

Посылку можно будет скомпоновать в одну либо направить выбранные товары по разным адресам, а оплатить банковской картой, причем в стоимость доставки включены до 90 дней хранения на складе оператора.