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    В центре Петербурга мужчина напугал мальчика в парадной и получил педофильскую статью

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера» после встречи 63-летнего жителя Адмиралтейского района с 12-летним соседом.

    В полицию накануне около шести вечера обратилась 43-летняя женщина, стало известно «Фонтанке» 29 ноября. Она сообщила, что её 12-летний сын возвращался из школы, зашел в парадную и подвергся домогательствам неизвестного.

    Через полчаса полиция увезла в отдел 63-летнего жителя дома, в котором все произошло.

    Ранее мужчина привлекался за незаконный оборот оружия и мошенничество.

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