В центре Петербурга мужчина напугал мальчика в парадной и получил педофильскую статью

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера» после встречи 63-летнего жителя Адмиралтейского района с 12-летним соседом.



В полицию накануне около шести вечера обратилась 43-летняя женщина, стало известно «Фонтанке» 29 ноября. Она сообщила, что её 12-летний сын возвращался из школы, зашел в парадную и подвергся домогательствам неизвестного.



Через полчаса полиция увезла в отдел 63-летнего жителя дома, в котором все произошло.



Ранее мужчина привлекался за незаконный оборот оружия и мошенничество.

