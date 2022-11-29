Остановить череду опасных болезней. Маленькой Алисе требуется помощь

У Алисы одна болезнь цеплялась за другую: воспаление в мозге вызвало гидроцефалию, а за ней развился краниостеноз. У малышки преждевременно срослись кости черепа, и одной операции оказалось недостаточно. Необходимо исправление костей специальным аппаратом — дистрактором. Но его стоимость слишком высока.

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Алиса Похила, 5 лет.

Последствия менингоэнцефалита (гидроцефалия и краниостеноз).

Требуется операция с применением дистрактора. Стоимость 321 500 руб.

Алиса родилась чуть раньше срока, поэтому, чтобы набрать вес, находилась полтора месяца в инкубаторе. Когда малышка набрала вес, её должны были выписать из больницы, но случилась беда: синегнойная палочка вызвала страшное заболевание менингоэнцефалит — воспаление оболочек и тканей мозга. В борьбе с болезнью антибиотики оказались бессильны, и Алису спасло переливание крови.



Но последствий инфекции избежать не удалось: образовались спайки в желудочках мозга, что вызвало гидроцефалию. Проще говоря, водянку мозга, из-за которой голова ребёнка может увеличиться до размеров подушки.

Алисе установили шунт для отведения ликвора (спинномозговой жидкости). Уставшая от бесконечных головных болей малышка наконец-то стала ночью спать, так как стабилизировалось внутричерепное давление и головные боли исчезли. Казалось, что можно жить спокойно. Но…

Шунтирование повлекло за собой новую проблему. Произошёл чрезмерный сброс ликвора и черепные швы начали быстро и преждевременно срастаться. Девочке поставили новый диагноз — краниостеноз. Это патологическое состояние, возникающее на фоне раннего зарастания черепных швов, приводящее к деформации черепной коробки и нарушению развития тканей головного мозга. При этом заболевании необходима хирургическая коррекция костной деформации черепа, проводить которую рекомендуется детям в первые 6–9 месяцев жизни ребёнка, пока кости ещё мягкие.



Но Алису не прооперировали, да и болезнь стала проявляться позднее. У малышки вновь начались сильнейшие головные боли, ухудшилось зрение. Операцию девочке провели только в 4 года. Она была очень тяжёлой. Алисе буквально перекраивали голову — ставили кости черепа в правильное положение и закрепляли специальными пластинами. Но поскольку операция была проведена уже поздно, полностью дефект не смогли устранить.

При всём при этом надо отметить, что интеллект у Алисы не пострадал. Но если окончательно не решить проблему, то пострадает и интеллект, и зрение, и слух. Не исключается эпилепсия.



Провести второй раз подобную операцию уже невозможно. Однако выход есть. Алисе необходимо установить дистрактор. Это аппарат, который прикручивается винтами к черепу и при помощи постепенного разведения двигает кости в нужном направлении.

Операцию проведут петербургские специалисты, и она будет бесплатной. Но вот дистрактор необходимо покупать самостоятельно. У родных Алисы таких денег нет. За помощью они обратились в петербургский благотворительный фонд «Спасение», который открыл сбор средств.

Для пятилетней Алисы эта операция — шанс на дальнейшую вполне полноценную жизнь.

