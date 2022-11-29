Набор ретрокиллера нашли в машине петербуржца, выезжавшего с заправки

Автомобиль заядлого рыбака остановил полицейский патруль на юге Петербурга и охнул: в салоне и багажнике было как в сейфе тира.



«УАЗ Патриот» притормозили за полтора часа до полуночи 27 ноября на выезде с заправки на Колпинском шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 ноября. За рулем автомобиля был 38-летний житель Невского района.

