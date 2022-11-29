Набор ретрокиллера нашли в машине петербуржца, выезжавшего с заправки

Автомобиль заядлого рыбака остановил полицейский патруль на юге Петербурга и охнул: в салоне и багажнике было как в сейфе тира.
«УАЗ Патриот» притормозили за полтора часа до полуночи 27 ноября на выезде с заправки на Колпинском шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 ноября. За рулем автомобиля был 38-летний житель Невского района.
Пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области
В ходе осмотра машины полицейские нашли три предмета, похожих на пистолеты, а также четыре ящика с патронами.
Экспертиза установила, что два из трех пистолетов — «Парабеллумы» модели 1908 года, а третий — ТТ образца 1930 года. Но для стрельбы пригоден лишь один из «Парабеллумов».
Проверили и небольшую часть патронов — они оказались спортивно-охотничьими.
Возбуждено уголовное дело о «Незаконном обороте оружия и боеприпасов».
В отношении мужчины, который позиционирует себя в соцсетях как рыбак и копатель, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.