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    Набор ретрокиллера нашли в машине петербуржца, выезжавшего с заправки

    2015
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    Фото: Пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области
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    Автомобиль заядлого рыбака остановил полицейский патруль на юге Петербурга и охнул: в салоне и багажнике было как в сейфе тира.

    «УАЗ Патриот» притормозили за полтора часа до полуночи 27 ноября на выезде с заправки на Колпинском шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 ноября. За рулем автомобиля был 38-летний житель Невского района.

    Пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области

    В ходе осмотра машины полицейские нашли три предмета, похожих на пистолеты, а также четыре ящика с патронами.

    Экспертиза установила, что два из трех пистолетов — «Парабеллумы» модели 1908 года, а третий — ТТ образца 1930 года. Но для стрельбы пригоден лишь один из «Парабеллумов».

    Проверили и небольшую часть патронов — они оказались спортивно-охотничьими.

    Возбуждено уголовное дело о «Незаконном обороте оружия и боеприпасов».

    В отношении мужчины, который позиционирует себя в соцсетях как рыбак и копатель, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

    Фото: Пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области

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