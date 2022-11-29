Reuters: ЕС снова не смог договориться о потолке цен на российскую нефть

Страны Евросоюза в понедельник, 28 ноября, не смогли договориться об ограничении цен на российскую нефть, поскольку Польша настаивала, чтобы ограничение было ниже, чем предложила G7, сообщает Reuters.
«Сделки нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша все еще не может согласиться с ценой», — сказал один из дипломатов.
По его словам, новая дата переговоров пока не назначена. При этом механизм ограничения цен должен вступить в силу 5 декабря. Если соглашение не будет достигнуто к следующему понедельнику, ЕС введет более жесткие меры, согласованные в конце мая, — запрет на весь импорт российской сырой нефти с 5 декабря и на нефтепродукты с 5 февраля, говорят дипломаты.
Потолок цен на нефть предусмотрен восьмым пакетом санкций ЕС совместно с союзниками по G7. Введение ограничения запланировано на 5 декабря. «Большая семерка» предложила ограничение в 65–70 долларов за баррель. Польша, Литва и Эстония предлагали установить потолок на уровне 30 долларов, поскольку себестоимость добычи в России намного ниже предлагаемого уровня (около 20 долларов). Греция, Кипр, Мальта выступают за более высокий потолок, иначе они теряют часть доходов от судоходства. Москва заявляла, что не будет торговать со странами, которые введут потолок цен.