Reuters: ЕС снова не смог договориться о потолке цен на российскую нефть

Страны Евросоюза в понедельник, 28 ноября, не смогли договориться об ограничении цен на российскую нефть, поскольку Польша настаивала, чтобы ограничение было ниже, чем предложила G7, сообщает Reuters.



«Сделки нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша все еще не может согласиться с ценой», — сказал один из дипломатов.



По его словам, новая дата переговоров пока не назначена. При этом механизм ограничения цен должен вступить в силу 5 декабря. Если соглашение не будет достигнуто к следующему понедельнику, ЕС введет более жесткие меры, согласованные в конце мая, — запрет на весь импорт российской сырой нефти с 5 декабря и на нефтепродукты с 5 февраля, говорят дипломаты.

