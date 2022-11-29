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    Ударил как Зидан, но остался без ужина. На севере Петербурга ищут драчливого воришку

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    Неудачным выдалось окончание смены у охранника сетевого магазина в Приморском районе: он стал героем плохого боевика.

    В полицию об инциденте на Шуваловском проспекте сообщил около восьми вечера 27 ноября один из менеджеров, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 ноября. По его словам, один из покупателей пытался проскользнуть через кассу, не заплатив за товары, но был пойман 57-летним охранником. Тогда злоумышленник ударил его головой в лицо и убежал. На полу остался рюкзак. В нем лежали похищенные продукты.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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