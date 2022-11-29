    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, вос

    779мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.75eur63.3

    Автомобиль врезался в магазин фейерверков в США, и тот вспыхнул. Посмотрите, как тушат такой пожар

    2115
    1 комментарий
    Фото: скрин youtube.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Пикап врезался в магазин фейерверков в Мельбурне (Флорида, США). Водитель погиб, начался пожар.

    Как сообщают WFLA и Fox35 Orlando, инцидент произошёл 28 ноября. Белый пикап Toyota Tacoma столкнулся с красным внедорожником. Обе машины вылетели на парковку магазина фейерверков Phantom Fireworks, и пикап врезался в здание. Его водитель скончался на месте. Во второй машине никто не пострадал. Люди из неё попытались войти в здание, чтобы помочь водителю пикапа, но начался пожар, и им пришлось спасаться.

    Сотрудникам магазина удалось благополучно выбраться. Возгорание тушили тридцать пожарных.

    Фото: скрин youtube.com

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close