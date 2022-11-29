Автомобиль врезался в магазин фейерверков в США, и тот вспыхнул. Посмотрите, как тушат такой пожар

Пикап врезался в магазин фейерверков в Мельбурне (Флорида, США). Водитель погиб, начался пожар.
Как сообщают WFLA и Fox35 Orlando, инцидент произошёл 28 ноября. Белый пикап Toyota Tacoma столкнулся с красным внедорожником. Обе машины вылетели на парковку магазина фейерверков Phantom Fireworks, и пикап врезался в здание. Его водитель скончался на месте. Во второй машине никто не пострадал. Люди из неё попытались войти в здание, чтобы помочь водителю пикапа, но начался пожар, и им пришлось спасаться.
Сотрудникам магазина удалось благополучно выбраться. Возгорание тушили тридцать пожарных.