Антициклон обещает Петербургу тихую погоду. Уже завтра она начнёт меняться

Нынешнее потепление после недавних морозов на самом деле не очень-то и тёплое. Температура в Петербурге ниже нормы. А скоро похолодает ещё сильнее.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 ноября в городе будет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер слабый. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 4–6 градусов ниже нуля, днем составит минус 2–4.

