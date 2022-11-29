Антициклон обещает Петербургу тихую погоду. Уже завтра она начнёт меняться

Нынешнее потепление после недавних морозов на самом деле не очень-то и тёплое. Температура в Петербурге ниже нормы. А скоро похолодает ещё сильнее.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 ноября в городе будет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер слабый. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 4–6 градусов ниже нуля, днем составит минус 2–4.
Метеорологические условия в регионе продолжит формировать периферия антициклона, рассказывает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. На юге Ленинградской области возможен небольшой снег. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 778 мм рт. ст., что существенно выше нормы. При этом температурный фон останется на 2–3 градуса ниже положенного по климату.
Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 9 до плюс 2 градусов в течение суток. Самое холодное 29 ноября выдалось в 1992 году, минус 16 днём, а самое тёплое — в 1986 году, плюс 9, напоминает «Яндекс.Погода».
Сегодня ещё есть возможность поймать солнечные лучи. А завтра местами пройдёт небольшой снег, и станет на градус холоднее. В первый день зимы тоже возможен снег, и уже до минус 7 градусов.