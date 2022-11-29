Маск: Apple пригрозила удалить Twitter из AppStore

Компания Apple пригрозила убрать социальную сеть Twitter из своего магазина приложений AppStore. Об этом 28 ноября рассказал бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск.



По словам предпринимателя, причину в компании не пояснили. Также корпорация Apple приостановила почти всю рекламу в Twitter. Маск обратился к исполнительному директору Apple Тиму Куку со словами: «Что происходит»?

Кроме того, Маск обратил внимание, что Apple берет комиссию со всех платежей в AppStore в размере 30 %.

После критики Apple глава Twitter Илон Маск анонсировал публикацию документов о подавлении свободы слова. «Общественность заслуживает знать, что произошло на самом деле», — написал Маск в соцсети.