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    Маск: Apple пригрозила удалить Twitter из AppStore

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    Компания Apple пригрозила убрать социальную сеть Twitter из своего магазина приложений AppStore. Об этом 28 ноября рассказал бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск.

    По словам предпринимателя, причину в компании не пояснили. Также корпорация Apple приостановила почти всю рекламу в Twitter. Маск обратился к исполнительному директору Apple Тиму Куку со словами: «Что происходит»?

    Кроме того, Маск обратил внимание, что Apple берет комиссию со всех платежей в AppStore в размере 30 %.

    После критики Apple глава Twitter Илон Маск анонсировал публикацию документов о подавлении свободы слова. «Общественность заслуживает знать, что произошло на самом деле», — написал Маск в соцсети.

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