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    Крыса упала за шиворот ребёнку на крыльце поликлиники в Иркутской области

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    В городе Бодайбо (Иркутская область) 14-летний школьник пришёл в поликлинику, чтобы получить справку, и там его покусала крыса.

    Как сообщает 29 ноября «Сибмедиа», инцидент случился на прошлой неделе. Подростку нужно было явиться в регистратуру. На пороге поликлиники он почувствовал, как что-то упало в его капюшон. Он стал вытряхивать это из капюшона и вдруг ощутил боль.

    Как оказалось, это была крыса. Она расцарапала мальчику спину, укусила за палец и убежала. Медики обработали раны и поставили ребёнку прививку от бешенства. Его самочувствие в норме.

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