В Петербурге открылась новая сеть магазинов с бесплатной водой и без кассиров

Здесь много готовой еды, варят кофе и пекут хлеб. Есть экспресс-доставка за 20 минут. В самом магазине можно сразу же разогреть и съесть купленную еду в обеденной зоне, назначить встречу или просто отдохнуть. Для всех посетителей доступны бесплатные питьевая вода и лед, а также туалет.

В Петербурге открыт новый — третий по счету — супермаркет российской сети продуктовых магазинов «у дома» Жизньмарт . Он расположен в Щербаковом переулке, д.17/3, и, как и все торговые точки сети, работает с местными поставщиками и поддерживает малых предпринимателей.

Сеть обращает пристальное внимание на качество: продукты здесь выбирают по принципу — один, но лучший в каждой категории. То есть на полке стоит только один вид соленых огурцов, зато, как обещает руководство компании, самый вкусный в городе. Компания внимательно следит и за составом, выбирая только натуральную еду.

Еще одна «фишка» — здесь нет кассиров. Покупки оплачиваются на кассах самообслуживания. Там же можно купить франшизу на открытие нового магазина.

Жизньмарт пришел из Екатеринбурга, где таких магазинов уже больше 50, а всего по стране — 70. И только два из них принадлежат управляющей компании. Остальные открыты франчайзи, в том числе в Петербурге.



В магазинах нового формата и сотрудники, и управляющая команда — молодые и амбициозные. Возможно, именно поэтому Жизньмарт получил в 2021 году премию как супермаркет года в Екатеринбурге и отмечен как лучший сетевой экомаркет по версии портала retail.ru. Выручка сети в 2020 году составила 227 млн руб., в 2021 — 967 млн руб. и свыше 2 млрд руб. в 2022-м. В 2022 году взял народную премию портала Е1 в номинации «Социально значимый бизнес».

ООО «КУШАТЬ НАДО ВКУСНО И ПОЛЕЗНО, А НЕ КАК СЕЙЧАС В МАГАЗИНАХ.ФРАНЧАЙЗИНГ», ИНН 667049517, юр. адрес: Свердловская область, Екатеринбург, ул. Малышева д.109, помещ. 17

