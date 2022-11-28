Российские адвокаты получили право на бронь от мобилизации

Адвокаты вошли в список профессий, которым предоставляется право на бронь от частичной мобилизации. Об этом 28 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза адвокатов России Игоря Трунова.

«Сегодня я получил ответ на наш запрос из министерства обороны о том, что адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию (перечень утвержден постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных сил Российской Федерации, носящий закрытый характер). В министерстве нам уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности», — рассказал он.