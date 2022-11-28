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    Российским регионам хотят разрешить устанавливать штрафы для шумных водителей

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    В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий изменения в системе штрафов для водителей, нарушающих тишину и покой граждан. Документ опубликован 28 ноября в электронной базе.

    Нововведения предлагает Московская гордума. В пояснительной записке говорится, что сейчас громким автомобилистам может грозить штраф в 500 рублей, но это слишком мало — только на модификацию своего транспорта они могут потратить «до миллиона рублей и более». Предлагается разрешить регионам РФ самим определять размер таких штрафов для водителей автомобилей или мототранспортных средств, причем они могут быть больше 5 тысяч рублей.

    «Законопроектом предлагается применять задержание транспортного средства с демонтированной или модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя, использование которого нарушило покой граждан и тишину», — говорится в документе.

    Проект предполагает, что из статьи 8.23 КоАП РФ исключат ответственность за превышение уровня шума для водителей автомобилей и мототранспортных средств, а для иных ((воздушных и водных судов, катеров, тракторов и самоходных машин) штраф повысят до 5 тысяч рублей.

    Правонарушения предлагают фиксировать с помощью автоматических шумомеров, а также распространить на такие случаи специальный упрощенный порядок производства по делу об административном правонарушении.

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