Зарезал одногруппника на глазах у девушки. Бывший студент из Новосибирска получил 16 лет колонии за убийство

По данным Следственного комитета, на убийство с особой жестокостью фигуранта толкнула ревность. Два года он встречался с девушкой, которую «систематически унижал», и в 2020-м году пара рассталась. У девушки появился новый возлюбленный, которого, по данным следствия, у нее на глазах фигурант зарезал в 2021-м году на территории Новосибирского государственного технического университета.

В Новосибирске огласили приговор молодому человеку, которого признали виновным в убийстве одногруппника. Он получил 16 лет колонии строгого режима, сообщает 28 ноября пресс-служба региональной прокуратуры. https://t.me/prokuratura_nso/301

Установлено, что он нанес минимум четыре удара ножом — в голову и другие части тела. Вину признал частично.

Издание NGS.RU отмечает, что после смерти возлюбленного девушка покончила с собой. Якобы жертва и убийца вместе учились и дружили — разлад начался из-за девушки, и преступление произошло под предлогом примирительного разговора. «Дождавшись, когда все студенты уйдут на пару из курилки (специально отведенное место рядом с воротами НГТУ), убийца, предлагая другу обняться якобы в знак примирения, ударил его ножом в спину, [тот] упал, а преступник продолжил наносить ранения», — рассказывала мать погибшего. Убийство видели и другие студенты — они и вызвали полицию.