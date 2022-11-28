    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, ю-в

    778мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.75eur63.3

    Музыка

    Metallica выложила клип на песню с нового альбома, который выйдет в апреле 2023-го

    2717
    5 комментариев

    На официальном канале группы Metallica на YouTube 28 ноября вышел клип на песню Lux Æterna. Песня появится на альбоме «72 сезона», релиз которого намечен на 14 апреля 2023 года.

    Видео — концертное, однако с яркими визуальными эффектами. В описании сказано, что оно было снято 3 ноября 2022 года в Лос-Анджелесе.

    Автор: Metallica/YouTube

    «Да, вы верно прочли: мы завершили запись в высоком качестве, и наш 12-й альбом уже на пути к вам, — сказано на сайте коллектива. — Прошло шесть лет с выхода альбома Hardwired…To Self Destruct, так что, думаем, пришло время новой музыки. 12 треков — вместе на 77 минут — «72 сезона» будут везде, где вы только можете слушать музыку».

    На вопрос, есть ли в названии особый смысл, музыканты отвечают, что 72 сезона — это первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше истинное или ложное «я» и в дальнейшем влияют на наше восприятие мира, отражая наши детские переживания.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    sd3928 Ноя 2022 в 22:37
    Класс!
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close