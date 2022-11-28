Metallica выложила клип на песню с нового альбома, который выйдет в апреле 2023-го

На официальном канале группы Metallica на YouTube 28 ноября вышел клип на песню Lux Æterna. Песня появится на альбоме «72 сезона», релиз которого намечен на 14 апреля 2023 года.



Видео — концертное, однако с яркими визуальными эффектами. В описании сказано, что оно было снято 3 ноября 2022 года в Лос-Анджелесе.