Metallica выложила клип на песню с нового альбома, который выйдет в апреле 2023-го

На официальном канале группы Metallica на YouTube 28 ноября вышел клип на песню Lux Æterna. Песня появится на альбоме «72 сезона», релиз которого намечен на 14 апреля 2023 года.
Видео — концертное, однако с яркими визуальными эффектами. В описании сказано, что оно было снято 3 ноября 2022 года в Лос-Анджелесе.
Автор: Metallica/YouTube
«Да, вы верно прочли: мы завершили запись в высоком качестве, и наш 12-й альбом уже на пути к вам, — сказано на сайте коллектива. — Прошло шесть лет с выхода альбома Hardwired…To Self Destruct, так что, думаем, пришло время новой музыки. 12 треков — вместе на 77 минут — «72 сезона» будут везде, где вы только можете слушать музыку».
На вопрос, есть ли в названии особый смысл, музыканты отвечают, что 72 сезона — это первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше истинное или ложное «я» и в дальнейшем влияют на наше восприятие мира, отражая наши детские переживания.