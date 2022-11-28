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    Почти 14 тысяч человек в Новосибирске остались без отопления и горячей воды в морозы

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    В Новосибирске отключили отопление и горячую воду в 93 жилых домах и некоторых учреждениях. Почти 14 тысяч человек будут ждать тепла до следующего утра.

    Причина отключения — в аварии, сообщает 28 ноября пресс-служба ГУ МЧС по региону. Отопления нет в пяти детских садах и четырех медучреждениях, причем в одном пациенты находятся круглосуточно — там есть обогреватели. Все обещают вернуть в норму к 10:30 утра (6:30 по Москве).

    По данным «Яндекса», сейчас в Новосибирске -24 градуса, к утру похолодает до -26.

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