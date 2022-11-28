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    Боевые действия на Украине

    The Economist: Экс-глава ВДВ Украины заявил, что Киев готовил операцию по «возвращению» Крыма

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    Украина готовила операцию по возвращению Крыма к 2023 году. Об этом 28 ноября пишет The Economist, ссылаясь на слова бывшего командующего десантными войсками ВСУ, замглавы оборонного комитета Верховной рады Михаила Забродского.

    Генерал-лейтенант заявил, что «операция по возвращению Крыма не просто возможна — ее планировали к 2023 году» (цитата по РИА Новости). Он считает, что разработанная тактика «может сработать», при этом он не стал говорить, когда именно должна начаться операция, добавив лишь, что «впереди много сражений, которые сначала нужно выиграть».

    Военный отметил, что ВСУ не собираются идти в «бессмысленную лобовую атаку», а преимущество России на море и в воздухе может быть преодолено с помощью «уловок». Он пообещал, что Украина еще много раз «удивит людей».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова «вернуть» Крым как на поле боя, так и невоенным путем. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что подобные высказывания говорят о «неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовыми к урегулированию проблемы невоенными методами».

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