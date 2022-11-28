The Economist: Экс-глава ВДВ Украины заявил, что Киев готовил операцию по «возвращению» Крыма

Украина готовила операцию по возвращению Крыма к 2023 году. Об этом 28 ноября пишет The Economist, ссылаясь на слова бывшего командующего десантными войсками ВСУ, замглавы оборонного комитета Верховной рады Михаила Забродского.

Генерал-лейтенант заявил, что «операция по возвращению Крыма не просто возможна — ее планировали к 2023 году» (цитата по РИА Новости). Он считает, что разработанная тактика «может сработать», при этом он не стал говорить, когда именно должна начаться операция, добавив лишь, что «впереди много сражений, которые сначала нужно выиграть».

