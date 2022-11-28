В Перми мужчину наказали 12 годами колонии за убийство и расчленение подруги

Суд в Перми вынес приговор 35-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве и расчленении подруги. Об этом 28 ноября сообщает региональное управление СК РФ.



В ночь на 11 марта 2022 года фигурант и его 43-летняя приятельница находились в квартире знакомого пожилого мужчины. Пока владелец жилища спал, мужчина и женщина повздорили, и он ударил её ногой в голову. Пострадавшая скончалась на месте.



В попытке скрыть следы преступления агрессор направился в ванную комнату, где расчленил тело подруги. Останки он спрятал в подпольном помещении. Спустя почти два месяца их всё же обнаружили во время ремонта в квартире.