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    В Перми мужчину наказали 12 годами колонии за убийство и расчленение подруги

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    Суд в Перми вынес приговор 35-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве и расчленении подруги. Об этом 28 ноября сообщает региональное управление СК РФ.

    В ночь на 11 марта 2022 года фигурант и его 43-летняя приятельница находились в квартире знакомого пожилого мужчины. Пока владелец жилища спал, мужчина и женщина повздорили, и он ударил её ногой в голову. Пострадавшая скончалась на месте.

    В попытке скрыть следы преступления агрессор направился в ванную комнату, где расчленил тело подруги. Останки он спрятал в подпольном помещении. Спустя почти два месяца их всё же обнаружили во время ремонта в квартире.

    Фото: СК Российской Федерации по Пермскому краю
    Фото: СК Российской Федерации по Пермскому краю
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    По первой части 105-й статьи УК РФ («Убийство») мужчину наказали 12 годами лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

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