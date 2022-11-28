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    500 шведских пуль пролетели мимо охотника из Петербурга и застряли на границе с Эстонией

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    Под десять килограммов боеприпасов потерял иностранец в Кингисеппском районе Ленинградской области. Предназначенный петербургскому охотнику груз осел на таможне.

    Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления 28 ноября, нехитрый тайник нашёлся в грузовике эстонца, следовавшего через Ивангород. Водитель заверил, что в декларации указывать ему нечего, но сканер показал присутствие металла — из салона достали 9,6 кг.

    Фото: Северо-Западное таможенное управление
    Фото: Северо-Западное таможенное управление
    Фото: Северо-Западное таможенное управление
    Фото: Северо-Западное таможенное управление
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    Столько весят 500 пуль для охотничьего ружья калибром 9,3 мм. После того как таможенники облегчили машину иностранца, он признался, что груз шведского производства вёз в Петербург по просьбе и за вознаграждение.

    Пули изъяли и направили на экспертизу. Гражданин Эстонии продолжил поездку с делом по статье о недекларировании товара. Санкции первой части статьи 16.2 КоАП РФ обещают штраф в размере двойной цены товара, не указанное в декларации может быть конфисковано.

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