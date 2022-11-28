Серийное производство гексакоптера «Шершень» для разгона митингов начнётся в 2023 году

Серийное производство гексакоптера «Шершень» для подавления беспилотных летательных аппаратов и разгона незаконных массовых акций запустят в начале 2023 года. Об этом 28 ноября сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. Карцева.



Отмечается, что с середины декабря — в январе устройство уже смогут показывать в действии. Ранее стало известно, что на базе института прошли успешные испытания ультразвукового и инфразвукового воздействия беспилотника, в которых приняли участие сто добровольцев. Сначала включали слышимый звук, а затем понижали герц и отслеживали, на каких частотах человек звук не слышит, но испытывает дискомфорт.

