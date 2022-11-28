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    Серийное производство гексакоптера «Шершень» для разгона митингов начнётся в 2023 году

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    Серийное производство гексакоптера «Шершень» для подавления беспилотных летательных аппаратов и разгона незаконных массовых акций запустят в начале 2023 года. Об этом 28 ноября сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. Карцева.

    Отмечается, что с середины декабря — в январе устройство уже смогут показывать в действии. Ранее стало известно, что на базе института прошли успешные испытания ультразвукового и инфразвукового воздействия беспилотника, в которых приняли участие сто добровольцев. Сначала включали слышимый звук, а затем понижали герц и отслеживали, на каких частотах человек звук не слышит, но испытывает дискомфорт.

    «Шершень» — дрон малого радиуса действия, который ограничивается 10 километрами. Помимо уже перечисленных вариантов использования, он может применяться в нефтегазовом секторе для контроля состояния нефтепроводов и газопроводов, а также экологического мониторинга. Создатели коптера планируют также использовать его при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. С его помощью удастся обнаруживаться источники ЧС, оценивать ущерб и мониторить ход восстановительных работ.

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