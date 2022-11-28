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    Совет ЕС включил обход санкций в список уголовных преступлений: новости вокруг спецоперации за 28 ноября

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    Специальную директиву должны будут одобрить в Совете ЕС и Европарламенте
    Специальную директиву должны будут одобрить в Совете ЕС и ЕвропарламентеФото: Артём Устюжанин / MSK1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 28 ноября.

    ФСБ заявила, что предотвратила серию терактов в Запорожской области

    Федеральная служба безопасности РФ заявила о предотвращении подготовки серии терактов в людных местах в Запорожской области. Как сообщает РИА Новости, в Мелитополе задержаны трое граждан Украины, ехавшие к месту закладки бомбы на рынке. По информации ФСБ, двое из них были ранее судимые за тяжкие преступления на Украине и после задержания сообщили, что действовали по заданию украинских спецслужб. Задержанные доставлены в Москву, против них возбуждены уголовные дела за подготовку терактов и незаконный оборот оружия. Личности задержанных не разглашаются в интересах следствия.

    В Киеве снижают энергопотребление

    «Укрэнерго» предписало снизить энергопотребление в Киеве на 60%. Об этом сообщает энергохолдинг ДТЭК.

    — Обеспечение светом критической инфраструктуры — больниц, насосных и тепловых пунктов требует 58% остающейся электроэнергии, — цитирует сообщение энергохолдинга РБК. — Для питания бытовых потребителей имеется только 42% электроэнергии. Делаем всё возможное, чтобы давать свет каждому клиенту по 2–3 часа дважды в сутки.

    Днем в столице Украины продолжались экстренные отключения. Мэр города Виталий Кличко заявил, что отключения могут продлиться до весны. «Укрэнерго»: аварийные отключения света сегодня по всей Украине из-за выключения блоков на ряде электростанций, дефицит составляет 27%.

    Песков ответил на заявление об уходе России с Запорожской АЭС

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы украинского «Энергоатома» Петра Котина о том, что были замечены признаки подготовки ухода России с Запорожской АЭС. В минувшее воскресенье Котин сказал об этом в прямом эфире на украинском телевидении.

    — Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может, — заявил Песков.

    Совет Евросоюза включил обход санкций в список уголовных преступлений

    Совет ЕС в понедельник единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе. Теперь Еврокомиссия должна представить предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения, после она должна быть утверждена в Совете ЕС и Европарламенте. Как сообщает РИА Новости, ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что принятие такого решения откроет путь к конфискации активов российского бизнеса.

    В настоящее время уголовными преступлениями на уровне всего ЕС являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, организованная преступность.

    Специальную директиву должны будут одобрить в Совете ЕС и Европарламенте
    Специальную директиву должны будут одобрить в Совете ЕС и ЕвропарламентеФото: Артём Устюжанин / MSK1.RU

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    Дмитрий ПесковЕСКиевРоссияУкраинаФСБСпецоперацияСанкции ЕССанкции ЕвросоюзаЗапорожская АЭС

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