Русский музей выпускает авангардный во всех отношениях хип-хоп аудиотур. Его уже можно послушать

«Пришло время и коридорам Русского музея наполниться передовым битом», — сочли в одной из главных сокровищниц Петербурга и анонсировали экспериментальный аудиотур по музею. Историю авангарда как явления, характерного для всех сфер искусства ХХ века, музей передает языком речитатива.
Авангардный хип-хоп маршрут сформулировал и озвучил поэт и музыкант Михаил Феничев (2H Company, ЕстьЕстьЕсть) под бит Романа Зырянова (TrueFlavasBand, Mekbuda, The Vicious Seeds, Great Revivers). Музыкально-познавательный альбом будет доступен на платформах izi.TRAVEL, Яндекс Музыка и VK Музыка.
Путеводитель затронет творчество Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Аристарха Лентулова, Натана Альтмана, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Павла Филонова, Марка Шагала, Владимира Татлина.
«Фонтанка» предлагает своим читателям послушать аудиотур бесплатно уже сейчас по ссылке.