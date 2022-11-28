Русский музей выпускает авангардный во всех отношениях хип-хоп аудиотур. Его уже можно послушать

«Пришло время и коридорам Русского музея наполниться передовым битом», — сочли в одной из главных сокровищниц Петербурга и анонсировали экспериментальный аудиотур по музею. Историю авангарда как явления, характерного для всех сфер искусства ХХ века, музей передает языком речитатива.



Авангардный хип-хоп маршрут сформулировал и озвучил поэт и музыкант Михаил Феничев (2H Company, ЕстьЕстьЕсть) под бит Романа Зырянова (TrueFlavasBand, Mekbuda, The Vicious Seeds, Great Revivers). Музыкально-познавательный альбом будет доступен на платформах izi.TRAVEL, Яндекс Музыка и VK Музыка.

