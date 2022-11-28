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    «Мысль у меня улетела». Югорский депутат делал странное на заседании думы

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    Депутат думы Югры Ринат Айсин рассмешил пользователей соцсетей своими странными действиями во время заседания. 28 ноября сообщества публикуют видео, на котором народный избранник пытается вглядеться в бездну.

    На кадрах Айсин во время речи своего коллеги начинает смотреть в микрофон, как в микроскоп. Он приближается к устройству то одним глазом, то другим, словно ученый. Вдруг он подносит к микрофону ноздрю, но, видимо, понимая, что ничего не получится, меняет траекторию. Все это время на Айсина с недоумением смотрит сосед.

    Депутат уже прокомментировал свои действия местному порталу Neft. По словам Айсина, у него просто «мысль улетела».

    «Все мы люди… Задумался я. Есть люди, которые держат себя в руках. Есть люди, которые творчески к мыслительному процессу подходят. Мысль у меня ушла, улетела, и вот такое произошло. Это еще раз доказывает, что я такой же человек, как и все», — объяснил Айсин.

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