«Мысль у меня улетела». Югорский депутат делал странное на заседании думы

На кадрах Айсин во время речи своего коллеги начинает смотреть в микрофон, как в микроскоп. Он приближается к устройству то одним глазом, то другим, словно ученый. Вдруг он подносит к микрофону ноздрю, но, видимо, понимая, что ничего не получится, меняет траекторию. Все это время на Айсина с недоумением смотрит сосед.

Депутат уже прокомментировал свои действия местному порталу Neft. По словам Айсина, у него просто «мысль улетела».



«Все мы люди… Задумался я. Есть люди, которые держат себя в руках. Есть люди, которые творчески к мыслительному процессу подходят. Мысль у меня ушла, улетела, и вот такое произошло. Это еще раз доказывает, что я такой же человек, как и все», — объяснил Айсин.

